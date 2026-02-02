उत्तर प्रदेश: बच्चे ने मोमो खाने के लिए दुकानदार को दे दिए 85 लाख के जेवर 

उत्तर प्रदेश के देवरिया में मोमो खाने के लिए बच्चे ने घर के जेवर दुकानदार को दिए

लेखन गजेंद्र 03:18 pm Feb 02, 202603:18 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मोमो के लिए 7वीं कक्षा के एक बच्चे ने एक-एक करके घर के 85 लाख रुपये की कीमत के जेवर विक्रेता को दे दिए। विक्रेता बच्चे से हर एक प्लेट मोमो के लिए 1 जेवर लेता था। इसकी भनक जब बच्चे के माता-पिता को हुई, तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में 2 मोमो विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया।