राजस्थान: कोटा में फ्लैट में आग लगने से टीवी बाल कलाकार और उसके भाई की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान के कोटा शहर में एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद एक टीवी बाल कलाकार और उसके बड़े भाई की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया और दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय दोनों बच्चों के परिजन किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि मृतकों में टीवी बाल कलाकार वीर शर्मा (10) और उसका भाई शौर्य शर्मा (16) है। बच्चों के पिता जितेंद्र शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उनकी मां और अभिनेत्री रीता शर्मा एक शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में थीं। रीता मिस बुल्गारिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों बालक पत्थर मंडी इलाका स्थित दीप श्री इमारत के फ्लैट नंबर 403 में सो रहे थे। उसी समय आग लग गई।
मौत
दोनों बालकों की कैसे हुई मौत?
पुलिस ने बताया कि आग देर रात लगी और तेजी से फैली, जिससे अपार्टमेंट में घना धुआं भर गया। जब तक आग का पता चला, तब तक दोनों भाई बाहर नहीं निकल पाए थे। उस समय दोनों भाई सो रहे थे, लेकिन किसी के पहुंचने से पहले ही दम घुटने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर आनंदपुरा थाना पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।