राजस्थान: कोटा में फ्लैट में आग लगने से टीवी बाल कलाकार और उसके भाई की मौत

राजस्थान के कोटा शहर में फ्लैट में आग लगने से टीवी बाल कलाकार और उसके भाई की मौत हो गई

लेखन भारत शर्मा 06:29 pm Sep 28, 202506:29 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के कोटा शहर में एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद एक टीवी बाल कलाकार और उसके बड़े भाई की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया और दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय दोनों बच्चों के परिजन किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।