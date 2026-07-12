उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधों का महासंकल्प: योगी बोले- सिर्फ लगाना नहीं, परवरिश भी जरूरी देश Jul 12, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पेड़ मां के नाम' नाम से एक बड़े पर्यावरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राज्य में सिर्फ एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास नीम, पीपल और बरगद के पेड़ लगाए। साथ ही, रामगढ़ ताल रिंग रोड पर एक मौलश्री का पौधा भी लगाया।