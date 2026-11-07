योगी आदित्यनाथ का दिवाली पर बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया 3 प्रतिशत इजाफा

बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन में मिलेगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया पैसा सीधे कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खातों में जमा होगा। यह बढ़ोतरी शहरी स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त स्कूलों जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों पर लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसमें होशियार छात्राओं को स्कूटर देने और पूरे राज्य में रोजगार बढ़ाने के मकसद से कौशल विकास कार्यक्रम चलाने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।