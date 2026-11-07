योगी आदित्यनाथ का दिवाली पर बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया 3 प्रतिशत इजाफा

योगी आदित्यनाथ का दिवाली पर बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किया 3 प्रतिशत इजाफा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब यह 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी, जो दीवाली से ठीक पहले कर्मचारियों को कुछ आर्थिक राहत दिलाएगी। अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए इस ऐलान का समय काफी सोच-समझकर चुना गया लगता है।
नवंबर के वेतन में बढ़ेगा DA
बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन में मिलेगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया पैसा सीधे कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खातों में जमा होगा। यह बढ़ोतरी शहरी स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त स्कूलों जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों पर लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसमें होशियार छात्राओं को स्कूटर देने और पूरे राज्य में रोजगार बढ़ाने के मकसद से कौशल विकास कार्यक्रम चलाने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।