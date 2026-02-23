उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वायुसेना के जवान और उनके पिता को भीड़ ने पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश: बुलंदशहर में भीड़ ने वायुसेना के जवान और उनके पिता को बुरी तरह पीटा

लेखन गजेंद्र 11:58 am Feb 23, 202611:58 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक जवान और उनके पिता को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। घटना 19 फरवरी को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में घटी है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। मारपीट सड़क पर भीड़ का विरोध करने पर शुरू हुई थी। पीड़ित जवान प्रथम सिंह हैं। उनके पिता जितेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर रही है।