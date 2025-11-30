उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में SIR से परेशान BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई पीड़ा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में BLO ने आत्महत्या कर ली है

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Nov 30, 202502:29 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में देवरिया के बाद अब मुरादाबाद जिले में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, BLO ड्यूटी लगने और SIR का लक्ष्य पूरा न होने से परेशान था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर दिया। उसके पास से बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम लिखा 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है।