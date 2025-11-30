उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में SIR से परेशान BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई पीड़ा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में देवरिया के बाद अब मुरादाबाद जिले में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, BLO ड्यूटी लगने और SIR का लक्ष्य पूरा न होने से परेशान था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर दिया। उसके पास से बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम लिखा 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है।
प्रकरण
बहेड़ी गांव का है मामला
यह मामला मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर के बहेड़ी गांव का है। गांव निवासी सर्वेश सिंह (46) थाना भगतपुर के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कम्पोजिट स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। सर्वेश ने सुसाइड नोट लिखा, 'रात-दिन काम करता रहा। फिर भी SIR का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा हूं। दिन-रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है। सिर्फ 2-3 घंटे सो पा रहा हूं। 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत खराब है। मुझे क्षमा करें।'
वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही घटना
BLO सर्वेश की आत्महत्या अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग SIR की कार्य प्रणाली और अधिकारियों के दबाव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें 7 अक्टूबर को BLO बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने के बाद से अब तक 6 BLO की जान जा चुकी है। इसमें 3 ने आत्महत्या की है, जबकि 2 की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसी तरह एक जान ब्रेन हेमरेज से गई।