मध्य प्रदेश: स्कूल में कक्षा 8 के छात्र ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक 13 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग खिलाड़ी ने अपने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने उसे करियर खत्म करने, निलंबित करने और पदक छीनने की धमकी दी थी। यह घटना शुक्रवार को डोंगरे नगर स्थित एक निजी स्कूल में हुई और इसने संस्थान के अंदर अनुशासन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। छात्र का अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत स्थिर है।

घटना कैसे घटी यह चौंकाने वाली घटना? अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को छात्र नियमों के विरुद्ध अपना मोबाइल फोन स्कूल में ले आया और कक्षा के अंदर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मामला सामने आने पर स्कूल प्रशासन ने छात्र के माता-पिता को चर्चा करने के लिए स्कूल बुलाया। स्कूल के CCTV की फुटेज में छात्र प्रिंसिपल कार्यालय में जाता हुआ जाता नजर आता है। वह लगभग 4 मिनट तक वहां रहता है और करीब 52 बार 'सॉरी' बोलता है।

धमकी प्रिंसिपल की धमकी से दुखी होकर छात्र ने लगाई छलांग पुलिस ने बताया कि छात्र ने अपने माता-पिता और अधिकारियों को बताया कि प्रिंसिपल ने कथित तौर पर उसे करियर खत्म करने, स्कूल से निलंबित करने और स्केटिंग के पदक वापस लेने की धमकी दी थी। इससे वह डर गया रोने लग गया। CCTV फुटेज के अनुसार, छात्र प्रिंसिपल कार्यालय से निकलने के बाद गलियारे से नीचे की ओर दौड़ता दिखता है और फिर तीसरी मंजिल से रेलिंग के ऊपर से कूदते हुए नजर आता है।

