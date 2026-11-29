उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वित्तीय वर्ष 2027 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर 2026) में ही 3 लाख करोड़ रुपये का टैक्स राजस्व इकट्ठा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

इस मामले में उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी कमाई का ज्यादातर हिस्सा राज्य SGST से आया है, जो अकेले 1.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-अक्टूबर 2025) में यह करीब 90,000 करोड़ रुपये था। यह बढ़ोतरी ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने और बेहतर कंप्लायंस की वजह से हुई है।