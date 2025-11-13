उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 की मौत

धमाका

कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज

घटना के बाद खेत में बनी फैक्ट्री तहत-नहस हो गई है। चारों तरफ से धुआं उठता दिख रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी थी, जिससे आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) अनुराग सिंह ने हताहतों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। घायलों को लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है।