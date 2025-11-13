उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई है। घटना टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय बरई में हुई है। फैक्ट्री खेत के बीच में बनी थी। हादसे में कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव अभियान जारी है।
धमाका
कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज
घटना के बाद खेत में बनी फैक्ट्री तहत-नहस हो गई है। चारों तरफ से धुआं उठता दिख रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी थी, जिससे आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) अनुराग सिंह ने हताहतों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। घायलों को लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है।
जांच
पटाखा बनाने का लाइसेंस था, लेकिन वैधता खत्म
जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि फैक्टरी मालिक की पहचान खालिद के रूप में हुई है, जिसके पास इस साल मार्च तक पटाखा निर्माण का वैध लाइसेंस था। हालांकि, इसके बाद उसने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था। संभावना है कि यह विस्फोट सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण हुआ है। विस्फोट में फैक्ट्री मालिक खालिद और उसका भाई दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मलबे की जांच कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
बाराबंकी में विस्फोट के बाद का दृश्य
यूपी –— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 13, 2025
जिला बाराबंकी में अयोध्या बॉर्डर पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों के मरने और कईयों के घायल होने की सूचना, बचाव–राहत कार्य जारी !! pic.twitter.com/aFKzIOECx6