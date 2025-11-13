बेंगलुरु पुलिस तेज प्रतिक्रिया, बचाव और नशीले पदार्थों पर कार्रवाई के लिए AI का बढ़ाया उपयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग अब हर क्षेत्र में हो रहा है। इसी क्रम में बेंगलुरु पुलिस शहर की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए AI और मशीन लर्निंग (ML) तकनीक का तेजी से इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षित शहर परियोजना के तहत पूरे शहर में 24x7 निगरानी की जा रही है और 'नम्मा 112' हेल्पलाइन पर आने वाली आपात कॉलों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो रही है। इस तकनीक से पुलिस का प्रतिक्रिया समय भी काफी कम हुआ है।

कैमरे शहर में लगे 10,000 कैमरे और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग बेंगलुरु पुलिस आयुक्त के अनुसार, 112 पर कॉल आने पर सिस्टम अपने आप कॉलर की लोकेशन पहचान लेता है और तुरंत नजदीकी होयसला गश्ती वाहन भेज देता है। शहर में सुरक्षित शहर परियोजना के तहत करीब 10,000 कैमरे लगाए गए हैं और 5 लाख निजी कैमरों की फीड भी उपलब्ध है। AI-सक्षम फेस रिकग्निशन और नंबर प्लेट पहचान प्रणाली अपराधियों को पहचानने और घटनास्थल तक जल्दी पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

लाभ AI की मदद से महिला और लावारिस शिशु की जान बची AI रिस्पॉन्स टीम ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से कार्रवाई की है। कडुगोडी में एक महिला पर हमले की सूचना मिलते ही AI और ML से विश्लेषित फुटेज के आधार पर पुलिस 12 मिनट में पहुंच गई और महिला की जान बच गई। उसी दिन, हलासुर गेट में एक लावारिस शिशु की सूचना पर पुलिस 14 मिनट में मौके पर पहुंची। शिशु को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।