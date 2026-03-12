उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रबंधक और उपप्रबंधक की गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) कंपनी के प्रबंधक और उपप्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार दोपहर को संयंत्र परिसर में घटी है। मृतकों में प्रबंधक सुधीर गुप्ता (55) और उपप्रबंधक हर्षित मिश्रा (40) शामिल हैं। हत्या का आरोप संयंत्र के एक पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह पर लगा है। वह कंपनी में पेलोडर ऑपरेटर के पद पर तैनात था।