उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रबंधक और उपप्रबंधक की गोली मारकर हत्या
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) कंपनी के प्रबंधक और उपप्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार दोपहर को संयंत्र परिसर में घटी है। मृतकों में प्रबंधक सुधीर गुप्ता (55) और उपप्रबंधक हर्षित मिश्रा (40) शामिल हैं। हत्या का आरोप संयंत्र के एक पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह पर लगा है। वह कंपनी में पेलोडर ऑपरेटर के पद पर तैनात था।
हत्या
क्या है पूरा मामला?
थाना दातागंज-मूसाझाग क्षेत्र के सैजनी गांव में स्थित संयंत्र में गुरुवार को आरोपी अजय जबरन कुछ लोगों के साथ जबरन घुस गया और गाली गलौज करने लगा। उसका अधिकारियों ने विरोध किया तो उसने बंदूक निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान उसने प्रबंधक और उपप्रबंधक पर चला दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया।
जांच
नौकरी से निकाले जाने को लेकर चल रहा था विवाद
बताया जा रहा है कि अजय को कुछ समय पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर वह परेशान था। उसने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर वह अधिकारियों से खफा था। उसने सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा को धमकी भी दी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। गुरुवार को आखिरकार उनकी हत्या हो गई। संयंत्र बंद कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है।