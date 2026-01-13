लद्दाख के पैंगोंग झील के पास से उत्तर प्रदेश के 4 पर्यटक लापता, खोज शुरू
क्या है खबर?
लद्दाख में उत्तर प्रदेश के 4 पर्यटक लापता हो गए हैं। आखिरी बार चारों पर्यटक पैंगोंग झील क्षेत्र के पास नजर आए थे। सभी पर्यटक आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पर्यटकों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर नोटिस जारी की है। लापता लोगों की उम्र 25 से 27 साल बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस ने नोटिस में बताया कि इन लोगों को आखिरी बार 9 जनवरी को पैंगोंग झील क्षेत्र में देखा गया था।
लापता
एक साथ यात्रा कर रहे थे चारों पर्यटक
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पुलिस के मुताबिक, लापता व्यक्तियों की पहचान जयवीर चौधरी (27), शुदांशु फौजदार (25), यश मित्तल (25) और शिवम चौधरी (26) के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि चारों व्यक्ति एक ही समूह के सदस्य थे और साथ यात्रा कर रहे थे। उनका अपने परिजनों से संपर्क पैंगोंग झील क्षेत्र के पास से टूट गया है। घटना को लेकर अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
शिकायत
पर्यटकों के माता-पिता ने दर्ज कराई सूचना
सभी पर्यटकों के माता-पिता ने इस विषय में 11 जनवरी को आगरा के सदर थाना क्षेत्र को सूचना दी है, जिसके बाद लद्दाख पुलिस को जानकारी दी गई। माता-पिता ने अपने पत्र में बताया कि चारों दोस्त जम्मू-कश्मीर घूमने गए थे, जहां से 6 जनवरी को लेह-लद्दाख पहुंच गए। उनकी अपने बेटों से 9 जनवरी को आखिरी बार पैंगोंग के पास बात हुई थी, लेकिन अब संपर्क नहीं हो रहा। वे हरे रंग की सेलटोस कार से पैंगोंग गए थे।
जांच
भारत और तिब्बत क्षेत्र में आती है पैंगोंग झील
लेह-लद्दाख की एक वेबसाइट के मुताबिक, पैंगोंग झील 140 किलोमीटर लंबी खारे पानी की झील है, जो 4,250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका 30 प्रतिशत हिस्सा भारत में और बाकी तिब्बत में है। यहां पहुंचने के लिए चांग ला दर्रे से गुजरना होता है, जो समुद्र तल से 5,360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील 'थ्री इडियट' फिल्म से भी मशहूर हुई है। यहां जनवरी के दिनों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है।
ट्विटर पोस्ट
लापता लोगों की सूचना
#Shocking 😳 Four Indian tourists reportedly missing from Pangong lake. Last seen on 9th January. pic.twitter.com/dJCuneLNt3— Anand Kunwar (@iamkunwarji) January 13, 2026