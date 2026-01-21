उत्तर प्रदेश: प्रतापगढ़ में जेल भेजे गए 13 किन्नर में 7 HIV पॉजिटिव मिले, हड़कंप मचा

संक्रमण

क्या है पूरा मामला?

शहर के कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर मोहल्ले में रविवार को किन्नर मिस्बा और किन्नर अंजलि गुट के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों में खूब मारपीट हुई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 किन्नरों के खिलाफ FIR दर्ज की और सोमवा को उन्हें जेल भेज दिया। जेल में किन्नरों की वास्तविकता जानने के लिए डॉक्टरों ने जांच की तो एक किन्नर पुरुष मिला, जबकि 7 किन्नर प्रारंभिक जांच में HIV संक्रमित मिले।