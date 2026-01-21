उत्तर प्रदेश: प्रतापगढ़ में जेल भेजे गए 13 किन्नर में 7 HIV पॉजिटिव मिले, हड़कंप मचा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पिछले दिनों जेल भेजे गए 13 किन्नर में 7 लोग ह्यूमन इम्यूनोडिफ़िशिएंसी वायरस (HIV) से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही जेल में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और कुछ नमूने जांच के लिए भेजे हैं। प्रशासन ने संक्रमित किन्नरों को अन्य कैदियों से अलग दूसरे बैरक में रखा है।
संक्रमण
क्या है पूरा मामला?
शहर के कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर मोहल्ले में रविवार को किन्नर मिस्बा और किन्नर अंजलि गुट के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों में खूब मारपीट हुई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 किन्नरों के खिलाफ FIR दर्ज की और सोमवा को उन्हें जेल भेज दिया। जेल में किन्नरों की वास्तविकता जानने के लिए डॉक्टरों ने जांच की तो एक किन्नर पुरुष मिला, जबकि 7 किन्नर प्रारंभिक जांच में HIV संक्रमित मिले।
जांच
किन्नरों के नमूने जांच के लिए भेजे गए, कैदियों को अलग किया
जेल प्रशासन ने बताया कि सभी किन्नरों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। तब तक संक्रमित किन्नर सभी कैदियों से अलग दूसरे बैरक में रखे गए हैं। अन्य किन्नरों के भी अलग रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जेल में सावधानी बरती जा रही है। जेल अधीक्षक ने किन्नरों के संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी जांच कराने की सलाह दी है। मामले से जिले में हड़कंप मच गया है।