अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी
क्या है खबर?
ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के टकराव के बीच खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ गया है, जिससे भारत में ईंधन आपूर्ति का संकट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार तड़के ऐलान किया कि वह भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की इजाजत दे रहा है। बेसेंट ने बताया कि यह फैसला वैश्विक बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए लिया गया है।
इजाजत
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री बेसेंट ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल का फ्लो जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए 30-दिन की अस्थायी छूट दे रहा है। यह जानबूझकर किया गया शॉर्ट-टर्म तरीका रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं पहुंचाएगा।'
बयान
नई दिल्ली बढ़ाएगी अमेरिका से तेल खरीद- बेसेंट
बेसेंट ने आगे लिखा, 'यह तरीका सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को मंज़ूरी देता है जिनमें पहले से समुद्र में फंसा तेल शामिल है। भारत अमेरिका एक ज़रूरी पार्टनर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह कामचलाऊ तरीका ईरान की वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा।' बताते कि इस संबंध में अभी भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
संकट
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से संकट
ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद सबसे जरूरी समुद्री मार्ग होर्मूज जलडमरूमध्य भारत समेत कई देशों के लिए बंद कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बना हुआ है, जिससे होकर वैश्विक कच्चे तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। इसके बंद होने से तो सऊदी अरब, कतर, UAE, इराक, बहरीन और कुवैत जैसे देशों से तेल-गैस की आपूर्ति बड़े स्तर पर प्रभावित होगी।
संकट
भारत में सिर्फ 25 दिन तक पर्याप्त ईंधन
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से कई देशों के तेल टैंकर फंसे हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि उसके पास 25 दिन का पर्याप्त तेल-ईंधन है, जिससे उसे किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस 30 दिन की छूट से फंसा हुआ रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों तक आता रहेगा, जिससे लंबे समय में रूसी फ़ायदे के बिना वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी।
ट्विटर पोस्ट
वित्त मंत्री का बयान
President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026
To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.…