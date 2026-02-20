अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जल्द आएंगे भारत, ट्रंप की यात्रा का बन रहा विचार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो जल्द आएंगे भारत

लेखन गजेंद्र 01:37 pm Feb 20, 202601:37 pm

क्या है खबर?

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जल्द भारत आ सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस से कहा कि रुबियो की यात्रा क्वाड के साथ-साथ अन्य पहलों का भी हिस्सा होगी। उन्होंने जोर दिया कि यात्रा का उद्देश्य न केवल अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय हितों को आगे बढ़ाना है, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद-प्रशांत सहयोग की व्यापक रूपरेखा को भी आगे बढ़ाना है।