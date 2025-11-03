अमेरिका में एयर इंडिया हादसे का मुकदमा रुका, जानिए क्या है कारण

संकट कानूनी फर्म लड़ रहा है 125 पीड़ित परिवारों का मुकदमा रिपोर्ट में बेस्ले एलन के मुख्य वकील माइकल एंड्रयूज के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी सरकार के बंद होने से संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) की ओर से प्रतिक्रिया आने में देरी हुई है। एलन वर्तमान में विमान और जमीन पर मौजूद 125 पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है। एलन ने 13 अगस्त को अमेरिका में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (सूचना के अधिकार जैसा) के तहत FAA को पत्र लिखकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग समेत अन्य जानकारी मांगी थी।

शटडाउन क्या है अमेरिका का शटडाउन? अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के झगड़े की वजह से पिछले 33 दिनों से शटडाउन लागू है। इसके तहत 7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए हैं और 3 लाख की नौकरी जा सकती है। शटडाउन की वजह से कृषि, श्रम, पशु चिकित्सा, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे कई संस्थाओं-विभागों में कामकाज बंद है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है, जब संघीय सरकार को चलाने के लिए जरूरी फंडिंग खत्म हो जाती है।