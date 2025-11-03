LOADING...
अमेरिका में एयर इंडिया हादसे का मुकदमा रुका, जानिए क्या है कारण

Nov 03, 2025
क्या है खबर?

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है, जिससे अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे को लेकर दायर मुकदमे की सुनवाई भी रुक गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अमेरिकी कानूनी फर्म बेस्ले एलन का कहना है कि शटडाउन के कारण कानूनी प्रक्रिया में देरी हो रही है। फर्म ने दुर्घटना से संबंधित आंकड़े अमेरिकी अधिकारियों से मांगे थे, जो नहीं मिले हैं।

संकट

कानूनी फर्म लड़ रहा है 125 पीड़ित परिवारों का मुकदमा

रिपोर्ट में बेस्ले एलन के मुख्य वकील माइकल एंड्रयूज के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी सरकार के बंद होने से संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) की ओर से प्रतिक्रिया आने में देरी हुई है। एलन वर्तमान में विमान और जमीन पर मौजूद 125 पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है। एलन ने 13 अगस्त को अमेरिका में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (सूचना के अधिकार जैसा) के तहत FAA को पत्र लिखकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग समेत अन्य जानकारी मांगी थी।

शटडाउन

क्या है अमेरिका का शटडाउन?

अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के झगड़े की वजह से पिछले 33 दिनों से शटडाउन लागू है। इसके तहत 7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए हैं और 3 लाख की नौकरी जा सकती है। शटडाउन की वजह से कृषि, श्रम, पशु चिकित्सा, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे कई संस्थाओं-विभागों में कामकाज बंद है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है, जब संघीय सरकार को चलाने के लिए जरूरी फंडिंग खत्म हो जाती है।

हादसा

हादसे में मारे गए थे 275 लोग

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत 230 यात्री, 2 पायलट और 10 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। केवल एक यात्री जिंदा बचा था। विमान के अलावा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और आसपास भी 30 लोगों की जान गई थी। हादसे की जांच चल रही है।