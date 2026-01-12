डोनाल्ड ट्रंप इस साल या अगले साल आएंगे भारत, अमेरिकी राजदूत का खुलासा

LOADING...
लेखन गजेंद्र
संपादन Manoj Panchal
Jan 12, 2026
12:48 pm
क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आ सकते हैं। यह खुलासा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को किया। उन्होंने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण किया और भारत-अमेरिका साझेदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप निकट भविष्य में भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने संभावना जताई कि ट्रंप अगले साल या उसके बाद भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने तारीख नहीं बताई।

बयान

अमेरिका और भारत की दोस्ती सच्ची- गोर

दिल्ली में एक कार्यक्रम में गोर ने कहा, "मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी दुनिया का दौरा किया है, और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है। अमेरिका और भारत सिर्फ साझा हितों से ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर बने रिश्तों से भी जुड़े हुए हैं। सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं।"

वार्ता

अमेरिका के साथ चल रही है व्यापार वार्ता

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही हमसे मिलने आएंगे, शायद अगले एक या दो साल में। भारत से अधिक आवश्यक कोई भागीदार नहीं है।" बता दें कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता भी चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि उसके पूरा होने पर ट्रंप भारत आ सकते हैं। अभी व्यापार वार्ता सातवें चरण में है। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो 500 प्रतिशत करने की धमकी दी है।

बयान 

भारत से ज्यादा जरुरी कोई पार्टनर नहीं- गोर

वॉशिंगटन की ग्लोबल स्ट्रेटेजी में भारत की अहमियत पर जोर देते हुए राजदूत ने कहा, "भारत से ज्यादा जरुरी कोई पार्टनर नहीं है।" उन्होंने "सच्चे रणनीतिक पार्टनर" के तौर पर सहयोग पर फोकस करते हुए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा बताया, जिसमें दोनों पक्ष ताकत, लीडरशिप और आपसी सम्मान साथ लाएंगे। गोर ने कहा कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ लंबे समय से अटके व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए दृढ़ है।

