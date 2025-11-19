लॉरेंस बिश्नोई का भाई गैंगस्टर अनमोल आज पहुंचेगा भारत, अमेरिका से अवैध प्रवासियों के साथ निर्वासित
क्या है खबर?
अमेरिका ने बुधवार को कुख्तात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई समेत करीब 200 अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेज दिया है। उनका विमान आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेगा। प्रवासी भारतीयों में पंजाब के 2 वांछित भगोड़े अपराधी भी शामिल हैं। उनको कड़ी सुरक्षा में लाया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही पुलिस बिश्नोई समेत वांछित अपराधियों को हिरासत में लेगी। बाकी प्रवासी दस्तावेज जांच के बाद घर चले जाएंगे।
निर्वासन
अमेरिका में कड़ी निगरानी में था अनमोल
अनमोल को पिछले वर्ष कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था। वह एंकल मॉनिटर के नीचे है, जो एक GPS-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये मॉनिटर संदिग्धों, पैरोल पर रिहा लोगों, नजरबंद लोगों और न्यायिक निगरानी में रहने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए होता है। उपकरण आमतौर पर एक काले रंग का पट्टा होता है जिसमें एक छोटा, लॉक किया हुआ ट्रैकिंग बॉक्स होता है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उसका निर्वासन लुइसियाना से हुआ।
हिरासत
किसकी हिरासत में जाएगा अनमोल?
अनमोल के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और पंजाब में अलग-अलग मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसकी हिरासत किसके पास जाएगी, इसको लेकर संशय है। महाराष्ट्र में अनमोल के खिलाफ लंबित कई मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पहले ही उसके प्रत्यर्पण के लिए 2 अलग-अलग प्रस्ताव भेजे थे। हालांकि, आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी उसके गिरोह से जुड़े अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क को जांच रही है और एयरपोर्ट पर पहले से तैनात है।
यात्रा
उत्तरी अमेरिका के शहरों में आवाजाही के दौरान पकड़ा गया
वर्ष 2022 में 29 मई को पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई थी। उसके बाद अनमोल अप्रैल में जाली पासपोर्ट से भारत से भाग गया था। वह एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से विदेश से गिरोह का संचालन जारी रखता था। वह फर्जी रूसी दस्तावेजों पर अमेरिका-कनाडा के बीच यात्रा कर रहा था। अनमोल को उत्तरी अमेरिकी शहरों के बीच आवाजाही के दौरान पकड़ा गया है। उसके फर्जी यात्रा दस्तावेजों की जांच हो रही है।
मामला
लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल
अनमोल फाजिल्का का निवासी है और जेल में बंद गिरोह के नेता लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस पर जेल से ही आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप है। वह भारत समेत दुनिया में कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में वांछित है। अक्टूबर 2024 में NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस उसका प्रत्यर्पण मांग चुकी हैं।
मामला
इन हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ा है अनमोल
अनमोल के खिलाफ भारत में 18 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2022 में मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपियों को हथियार और रसद सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग के मामले में भी वह वांटेड अपराधी है। उसने ही इस पूरी घटना को अंजमा दिलाया था। वह मुंबई में 12 अक्टूबर, 2024 को हुई पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (66) की हत्या में भी शामिल है। अनमोल शूटरों के संपर्क में था।
सुरक्षा
अनमोल के चचेरे भाई ने मांगी प्रत्यर्पण पर सुरक्षा
अनमोल के भारत प्रत्यर्पण पर उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने कहा कि परिवार कानून का सम्मान करता है, लेकिन आश्वासन चाहता है कि अनमोल के भारत पहुंचने पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रमेश ने आरोप लगाया कि अनमोल को केवल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जांच के दौरान सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।