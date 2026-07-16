नेपाल सीमा से पकड़ाया पूर्व अमेरिकी सैनिक 100 दिन के भीतर 5 राज्यों में घूमा

न्यूज18 के मुताबिक, ब्राउन 28 मार्च से 7 मई तक गोवा के कनाकोना में रुका रहा। फिर यहां से कर्नाटक के मैसूरु चला गया, जहां वह 14 मई से 7 जुलाई तक रहा।

इसके बाद वह 8 जुलाई को बेंगलुरु और फिर 9 जुलाई को हैदराबाद पहुंचा।

10 जुलाई को ही उसने मध्य प्रदेश के सिवनी होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की यात्रा की। 11 जुलाई को पकड़े जाने से पहले वो सोनाउली सीमा के पास भगवानपुर में था।