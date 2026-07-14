नेपाल सीमा से बिना दस्तावेजों के पकड़ा गया पूर्व अमेरिकी सैनिक, पिछले साल भारत में घुसा

ये घटना 11 जुलाई की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, नियमित गश्त के दौरान SSB की 22वीं वाहिनी के जवानों ने सीमा स्तंभ 516 के पास इस शख्स को दबोचा।

तलाशी के दौरान उसके पास से 31,460 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला।

वह बार-बार अपने बयान भी बदल रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और कहा कि वह अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी है।