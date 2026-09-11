BRICS से पहले अमेरिकी राजदूत का इंफाल दौरा, चीन-रूस पर US की पैनी निगाह?

गोर का यह दौरा दर्शाता है कि आज भारत-अमेरिका के संबंध कितने सक्रिय हैं। वे दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए व्यापार, रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में, उन्होंने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और तकनीक से जुड़े क्वाड शेरपा की बैठक में भी हिस्सा लिया था। भले ही अमेरिका BRICS का सदस्य नहीं है, फिर भी वह इस शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और चीन के साथ भारत के संपर्कों पर कड़ी नजर बनाए हुए है।