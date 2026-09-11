BRICS से पहले अमेरिकी राजदूत का इंफाल दौरा, चीन-रूस पर US की पैनी निगाह?
नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले, भारत में अमेरिकी राजदूत सेर्जिओ गोर ने इस शुक्रवार को मणिपुर के इंफाल का दौरा किया। यह शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर तक चलेगा और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। चूंकि सऊदी अरब और यूएई भी अब विस्तारित BRICS समूह में शामिल हो गए हैं, ऐसे में व्यापार, तकनीक, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के भविष्य पर ही मुख्य रूप से बातचीत होने की उम्मीद है।
गोर ने भारत और अमेरिका के सक्रिय संबंधों पर जोर दिया
गोर का यह दौरा दर्शाता है कि आज भारत-अमेरिका के संबंध कितने सक्रिय हैं। वे दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए व्यापार, रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में, उन्होंने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और तकनीक से जुड़े क्वाड शेरपा की बैठक में भी हिस्सा लिया था। भले ही अमेरिका BRICS का सदस्य नहीं है, फिर भी वह इस शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और चीन के साथ भारत के संपर्कों पर कड़ी नजर बनाए हुए है।