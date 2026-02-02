भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत, डोनाल्ड ट्रंप ने घटाया टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और भारत एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी टैरिफ कम होंगे। ट्रंप ने यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद की। बता दें, अमेरिका ने पिछले साल भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।

बयान वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत ट्रंप ने कहा, "आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार और रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है। वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और शायद, वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए।"

बयान 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत हुआ टैरिफ ट्रंप ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर, तुरंत प्रभाव से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक टैरिफ कम करेगा, इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। वे भी इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य कर देंगे।"

Advertisement