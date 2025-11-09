अमेरिका: भारत के 2 वांछित गैंगस्टर जॉर्जिया में गिरफ्तार, किए जाएंगे प्रत्यर्पित

अपराध वेंकटेश गर्ग के खिलाफ दर्ज हैं 10 से ज्यादा आपराधिक मामले गर्ग और राणा को गिरफ्तार करने के अभियान से दोनों गैंगस्टरों की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हरियाणा के नारायणगढ़ निवासी गर्ग वर्तमान में जॉर्जिया में रह रहा है और उसके खिलाफ भारत में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से युवाओं को भर्ती कर रहा था। गुरुग्राम में BSP नेता की हत्या में शामिल होने के बाद वह जॉर्जिया भाग गया था।

जानकारी जबरन वसूली गिरोह चला रहा था गर्ग गर्ग विदेश में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ जबरन वसूली गिरोह चलाता है। दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में सांगवान के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो एक बिल्डर के घर और फार्महाउस पर गोलीबारी में शामिल थे।