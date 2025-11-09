अमेरिका: भारत के 2 वांछित गैंगस्टर जॉर्जिया में गिरफ्तार, किए जाएंगे प्रत्यर्पित
क्या है खबर?
देश के दो सबसे वांछित अपराधियों को अमेरिका के जॉर्जिया में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हरियाणा पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गर्ग और राणा दोनों को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। बता दें कि भारत के दो दर्जन से ज्यादा बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं।
अपराध
वेंकटेश गर्ग के खिलाफ दर्ज हैं 10 से ज्यादा आपराधिक मामले
गर्ग और राणा को गिरफ्तार करने के अभियान से दोनों गैंगस्टरों की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हरियाणा के नारायणगढ़ निवासी गर्ग वर्तमान में जॉर्जिया में रह रहा है और उसके खिलाफ भारत में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से युवाओं को भर्ती कर रहा था। गुरुग्राम में BSP नेता की हत्या में शामिल होने के बाद वह जॉर्जिया भाग गया था।
जानकारी
जबरन वसूली गिरोह चला रहा था गर्ग
गर्ग विदेश में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ जबरन वसूली गिरोह चलाता है। दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में सांगवान के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो एक बिल्डर के घर और फार्महाउस पर गोलीबारी में शामिल थे।
गिरोह
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है राणा
इस बीच भानु राणा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है और काफी समय से अमेरिका में रह रहा है। करनाल निवासी राणा लंबे समय से अपराधों में सक्रिय है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसका आपराधिक नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला है। पंजाब में ग्रेनेड हमले में उसका नाम सामने आया था। जून में करनाल स्थित STF ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राणा का नाम सामने आया था।