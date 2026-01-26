गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग अध्यक्ष का संदेश, कहा- सफल भारत दुनिया को बनाता है स्थिर

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के परेड समारोह में हिस्सा लिया। वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने को सम्मान की बात बताया और कहा कि एक सफल भारत दुनिया को और अधिक स्थिर बनाता है।

संदेश लेयेन ने क्या दिया संदेश? लेयेन ने एक्स पर लिखा, 'गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होना मेरे लिए जीवन भर का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। हम सभी को इसका लाभ मिलता है।' लेयेन का बयान भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता से पहले आया है। शिखर सम्मेलन में भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा की उम्मीद है।

प्रभाव भारत-EU व्यापार समझौता वाणिज्यिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा EU वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 135 अरब डॉलर (करीब 12.15 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। अधिकारियों का मानना ​​है कि प्रस्तावित FTA भारत और EU के बीच वाणिज्यिक संबंधों को काफी हद तक बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि यह समझौता अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के बीच कई क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ के समग्र संबंधों में एक गुणात्मक बदलाव लाएगा।

