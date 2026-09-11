UPSC में 212 सरकारी पद खाली, फटाफट करें आवेदन

इन खाली पदों में सबसे ज्यादा दिल्ली में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 140 पद हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्पेशलिस्ट ग्रेड-3 असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) के 60 पद भी शामिल हैं। इन 60 पदों में से 3 पद बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही, स्पेशलिस्ट ग्रेड-3 असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी), खान मंत्रालय में असिस्टेंट एडिटर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कानून और न्याय विभाग में पब्लिक लॉ ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर के पद भी भरे जाने हैं।