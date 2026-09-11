UPSC में 212 सरकारी पद खाली, फटाफट करें आवेदन
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई सरकारी विभागों में 212 खाली पदों के लिए नई भर्ती शुरू की है। इन पदों के लिए 12 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ज्यादातर पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर है। हालांकि, लद्दाख के लिए कुछ पदों पर उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक भी आवेदन कर सकेंगे। सरकारी नौकरी पाने का यह एक बढ़िया मौका है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तारीखों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे समय रहते आवेदन कर सकें।
UPSC की रिक्तियों में प्रॉसिक्यूटर और प्रोफेसर भी शामिल
इन खाली पदों में सबसे ज्यादा दिल्ली में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 140 पद हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्पेशलिस्ट ग्रेड-3 असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) के 60 पद भी शामिल हैं। इन 60 पदों में से 3 पद बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही, स्पेशलिस्ट ग्रेड-3 असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी), खान मंत्रालय में असिस्टेंट एडिटर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कानून और न्याय विभाग में पब्लिक लॉ ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर के पद भी भरे जाने हैं।
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से करें सावधानी से आवेदन
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के जरिये सभी जानकारी सावधानी से भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अगर कोई भी जानकारी अधूरी रह जाती है या कोई दस्तावेज अपलोड करना छूट जाता है, तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। पात्रता, आयु सीमा या वेतनमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए, इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी का आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखें।