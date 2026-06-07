UPSC प्रीलिम्स के नतीजे 10 जून तक आने की उम्मीद
जिन उम्मीदवारों ने इस साल UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दी है, उन्हें यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। इस परीक्षा के नतीजे 10 जून तक आने की उम्मीद है। यह परीक्षा 24 मई को हुई थी, जो लाखों छात्रों के लिए सरकारी नौकरी पाने का पहला और सबसे अहम पड़ाव है। नतीजे upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर PDF के रूप में जारी किए जाएंगे। इस PDF में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर दिखेंगे, जिन्हें अगले चरण के लिए चुना गया है।
मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होगी
जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में तुरंत जुट जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होने वाली है। मुख्य परीक्षा में आपका चयन मुख्य रूप से जनरल स्टडीज (GS) पेपर 1 के अंकों के आधार पर होगा। ध्यान रहे कि CSAT (पेपर 2) केवल क्वालीफाइंग पेपर है, जिसमें आपको सिर्फ 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। इस पेपर के अंक फाइनल चयन में नहीं जोड़े जाएंगे। नतीजे देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां 'रिटेन रिजल्ट्स' सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर खोजें। UPSC से जुड़ी आगे की सभी अपडेट्स के लिए उसकी वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।