UPSC प्रीलिम्स के नतीजे 10 जून तक आने की उम्मीद

मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होगी

जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में तुरंत जुट जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होने वाली है। मुख्य परीक्षा में आपका चयन मुख्य रूप से जनरल स्टडीज (GS) पेपर 1 के अंकों के आधार पर होगा। ध्यान रहे कि CSAT (पेपर 2) केवल क्वालीफाइंग पेपर है, जिसमें आपको सिर्फ 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। इस पेपर के अंक फाइनल चयन में नहीं जोड़े जाएंगे। नतीजे देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां 'रिटेन रिजल्ट्स' सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर खोजें। UPSC से जुड़ी आगे की सभी अपडेट्स के लिए उसकी वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।