UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी
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UPSC सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स 2026 के परिणामों की घोषणा जल्द ही करने वाला है। ये परिणाम upsc.gov.in पर जारी किए जाएंगे।
यह परीक्षा 24 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 5.49 लाख उम्मीदवारों ने 1,000 से ज्यादा पदों के लिए दावेदारी पेश की थी।
8 लाख से ज्यादा आवेदन आने के कारण प्रतियोगिता काफी कड़ी रही।
UPSC ने पहली प्रोविजनल आंसर की जारी की
पहली बार UPSC ने परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की है।
पिछले वर्षों के रुझानों के मुताबिक, परिणाम आमतौर पर 15 से 17 दिनों के भीतर जारी हो जाते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को इन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। परिणाम की PDF फाइल में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे, जो अगले चरण के लिए चुने गए हैं।
अंतिम अंक और कटऑफ की जानकारी पूरी चयन प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही दी जाएगी, इसलिए ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।