UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी

UPSC ने पहली प्रोविजनल आंसर की जारी की

पहली बार UPSC ने परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की है।

पिछले वर्षों के रुझानों के मुताबिक, परिणाम आमतौर पर 15 से 17 दिनों के भीतर जारी हो जाते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को इन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। परिणाम की PDF फाइल में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे, जो अगले चरण के लिए चुने गए हैं।

अंतिम अंक और कटऑफ की जानकारी पूरी चयन प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही दी जाएगी, इसलिए ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।