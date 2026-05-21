UPSC 2027 CSE: परीक्षा कैलेंडर जारी, जानें प्रिलिम्स-मेंस की अहम तारीखें! देश May 21, 2026

UPSC ने अभी-अभी 2027 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज (CSE) के रास्ते पर चलने का सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है। CSE की प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) 23 मई 2027 को होगी। इसकी अधिसूचना 13 जनवरी को जारी होगी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी है। मुख्य परीक्षा 20 अगस्त से शुरू होकर पांच दिन तक चलेगी। जो उम्मीदवार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रारंभिक परीक्षा भी CSE के साथ ही आयोजित की जाएगी।