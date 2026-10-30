उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा, 8 साल बाद 20,382 पदों पर निकली बंपर भर्ती
उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। UPESSC ने सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कुल 20,382 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT), प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पद शामिल हैं।
खास बात यह है कि पिछले 8 सालों से इन स्कूलों में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई थी। पहले से ही प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए करीब 7 लाख आवेदन आ चुके हैं, ऐसे में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है।
UPESSC ने TGT के 17,735 पदों की सूची जारी की
निकाले गए कुल पदों में से सबसे ज्यादा 17,735 भर्तियां TGTs (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के लिए हैं। इनमें से अधिकतर पद लड़कों के स्कूलों में हैं और लड़कियों के स्कूलों में कुछ कम पद रखे गए हैं।
इसके अलावा, प्रिंसिपल और हेडमास्टर के भी 2,600 से ज्यादा पद भरे जाएंगे।
सबसे ज्यादा भर्तियां हिंदी विषय के शिक्षकों के लिए हैं, जिसमें कई पद खाली हैं।
TGT की परीक्षाएं 23 और 24 दिसंबर को होनी तय हुई हैं, जबकि प्रिंसिपल और हेडमास्टर की परीक्षाएं जनवरी 2027 में होंगी। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2026 है, फीस भरने की आखिरी तारीख 23 नवंबर है और आवेदन में किसी भी गलती को सुधारने के लिए 26 नवंबर तक का समय मिलेगा, तो इन तारीखों का ध्यान रखें।