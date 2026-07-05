अयोध्या राम मंदिर दान पर SIT की पड़ताल, कहां पहुंचा गड़बड़ी का पैसा?
उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अयोध्या के राम मंदिर में दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों की गहराई से जांच कर रही है। इस हफ्ते 2 दिन तक मौके पर छानबीन करने के बाद, अब टीम यह पता लगाने में जुटी है कि दान में आया पैसा आखिर गया कहां। इसके लिए वे जनवरी 2024 में मंदिर खुलने के बाद से अब तक आए आगंतुकों की संख्या का ट्रस्ट के पिछले 6 साल के वित्तीय रिकॉर्ड से मिलान कर रहे हैं।
SIT की जांच: क्या दान का पैसा बैंक तक पहुंचा?
SIT यह जांच रही है कि भक्तों द्वारा दिया गया सारा दान बैंक तक पहुंचा या नहीं। इसके लिए, टीम ने कैश की पर्चियां, लेन-देन की रिपोर्ट और मंदिर आने वाले लोगों का डेटा मांगा है। खासकर, त्योहारों और बड़े कार्यक्रमों के समय के डेटा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी या हेरफेर हो तो उसका पता चल सके।
इसके साथ ही, टीम स्टाफ सदस्यों और इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह जान सके कि कहीं कोई पैसा सरकारी खातों में जमा होने से पहले ही गायब तो नहीं हो गया।