अयोध्या राम मंदिर दान पर SIT की पड़ताल, कहां पहुंचा गड़बड़ी का पैसा?

SIT की जांच: क्या दान का पैसा बैंक तक पहुंचा?

SIT यह जांच रही है कि भक्तों द्वारा दिया गया सारा दान बैंक तक पहुंचा या नहीं। इसके लिए, टीम ने कैश की पर्चियां, लेन-देन की रिपोर्ट और मंदिर आने वाले लोगों का डेटा मांगा है। खासकर, त्योहारों और बड़े कार्यक्रमों के समय के डेटा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी या हेरफेर हो तो उसका पता चल सके।

इसके साथ ही, टीम स्टाफ सदस्यों और इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह जान सके कि कहीं कोई पैसा सरकारी खातों में जमा होने से पहले ही गायब तो नहीं हो गया।