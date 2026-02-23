भाजपा के साथ टकराव के बीच शंकराचार्य के खिलाफ POCSO के तहत मुकदमा दर्ज, पूछताछ होगी

धारा इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा? शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा झूंसी पुलिस थाने में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी POCSO कानून की धाराओं के तहत किया गया है। ABP न्यूज के मुताबिक, पुलिस ने POCSO अधिनियम की धारा 5/6 समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 351(3), POCSO अधिनियम की धारा 5, 6, 3, 4(2), 16 और 17 शामिल है। बताया जा रहा है कि पुलिस सोमवार से शंकाराचार्य से पूछताछ कर सकती है।

आरोप शंकराचार्य पर क्या है आरोप? याचिकाकर्ता आशुतोष ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान 18 जनवरी, 2026 के आसपास आरोपी शंकराचार्य ने नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोपों के समर्थन में शपथपत्र दिया है, जिसकी प्रयागराज पुलिस आयुक्त द्वारा प्रारंभिक जांच में पुष्टि की गई है। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ की, जिसमें बताया गया कि शंकारचार्य ने धार्मिक सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करने का दिखावा करते हुए ये कृत्य किया है।

