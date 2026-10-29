प्रयागराज में जमीन के नीचे 3 ड्रम में गाड़ रखे थे 500 के नोट

प्रयागराज में जमीन में गाड़े 500 रुपये की नोट से भरे 3 ड्रम, 5 करोड़ बरामद

लेखन गजेंद्र 05:26 pm Oct 29, 202605:26 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में एक घर के अंदर जमीन के नीचे 5 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई है। मकान राकेश यादव उर्फ महाकाल का है। पुलिस ने जांच के दौरान यह रुपये बरामद किए हैं। रुपये 3 ड्रमों के अंदर भरे थे, जिसमें 500-500 रुपये की नोटें थीं। बरामद नकदी 5 करोड़ रुपये बताई गई हैं, जबकि गांव में चर्चा 60 करोड़ रुपये की है।