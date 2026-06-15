अयोध्या राम मंदिर चंदे पर उठते सवाल, ट्रस्ट के महासचिव बोले- छिपाने के लिए कुछ नहीं

ट्रस्ट ने जांच की मांग की, दान की ट्रैकिंग का बचाव किया

अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक नेताओं के मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाने और एक अदालती मामले के बाद यह मामला और गरमा गया है। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का कहना है कि उन्होंने ही जांच की मांग की थी, ताकि सारी स्थिति साफ हो सके और सभी को भरोसा दिलाया जा सके कि दान के पैसों का हिसाब-किताब ठीक से रखा जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, "हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। दान के पैसे अधिकृत लोगों की मौजूदगी में, CCTV कैमरे की निगरानी में और पूरी ऑडिट प्रक्रिया के तहत गिने जाते हैं। SIT जांच से सभी तथ्य सामने आ जाएंगे।" वे मंदिर के फंड प्रबंधन को लेकर लोगों की चिंताओं को शांत करना चाहते हैं।