राम मंदिर दान घोटाला: भक्तों के लाखों पर रोज सेंध, फांसी की मांग
श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक बड़े विवाद में घिर गया है। मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने दान की चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरोप है कि इस बड़े घोटाले में मंदिर की रोज की कमाई से हर दिन 6 से 8 लाख रुपये चुरा लिए जाते थे। मामला सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना दी है।
8 गिरफ्तार, 2 ट्रस्ट अधिकारियों ने दिया इस्तीफा
SIT बैंक रिकॉर्ड्स और संपत्तियों की बारीकी से जांच कर रही है। खासकर महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान हुए लेन-देन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच टीम और सुराग जुटाने के लिए CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। 2 ट्रस्ट अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। इस पूरे हंगामे के बावजूद, महंत दिनेंद्र दास महाराज ने भक्तों को आश्वस्त किया है कि मंदिर के अनुष्ठानों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि दान के काम में पारदर्शिता लाने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ाने के लिए SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है।