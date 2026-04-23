आपका इंतजार खत्म! UP बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे आज शाम 4 बजे, सबसे पहले यहां देखें

UPMSP से परिणाम कैसे देखें

अपना परिणाम देखने के लिए upmsp.edu.in पर जाएं। वहां अपनी कक्षा चुनें और अपना नाम, ईमेल आईडी और रोल नंबर दर्ज करें। अगर आप SMS के जरिए परिणाम जानना चाहते हैं, तो 56263 पर UP12 अपना रोल नंबर भेज दें। बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। अगर कोई छात्र इस बार पास नहीं हो पाता, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का भी मौका मिलता है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं!