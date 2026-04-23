ईरान की IRGC ने कैसे किया 2 जहाजों पर कब्जा? जारी किया वीडियो
क्या है खबर?
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बुधवार को 2 जहाजों को समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में जब्त किया है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। IRGC की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि हथियारबंद IRGC लड़ाके वर्दी पहनकर MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स जहाज में चढ़ जाते हैं। सभी जवानों ने अपने चेहरे को ढका हुआ है। वीडियो के जरिए IRGC ने अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की है।
ट्विटर पोस्ट
IRGC ने जारी किया वीडियो
IRGC released footage of the interception of two vessels, MSC-FRANCESCA and EPAMINODES, after maritime violations in the Strait of Hormuz.— Press TV 🔻 (@PressTV) April 22, 2026
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आरोप
एक जहाज आ रहा था भारत
IRGC का कहना है कि दोनों जहाज आववश्यक प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिए गए हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। IRGC ने कहा कि होर्मुज में सुरक्षा में व्यवधान पैदा करना 'लाल रेखा' है। ईरानी सेना का कहना है कि MSC जहाज इजरायल से संबंधित है, जबकि एपामिनोड्स पर लाइबेरिया का झंडा लगा है, जो भारत के गुजरात आ रहा था।
गोलीबारी
एक जहाज पर गोलीबारी
IRGC होर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर गोलीबारी भी कर रहा है, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बुधवार को की थी। उसने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7:55 बजे होर्मुज में उसके 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी करने से पहले जहाज को कोई संकेत नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में जहाज का पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि, चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।