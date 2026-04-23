ईरान की IRGC ने 2 जहाजों पर कब्जे का वीडियो जारी किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान की IRGC ने कैसे किया 2 जहाजों पर कब्जा? जारी किया वीडियो

लेखन गजेंद्र 11:06 am Apr 23, 202611:06 am

क्या है खबर?

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बुधवार को 2 जहाजों को समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में जब्त किया है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। IRGC की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि हथियारबंद IRGC लड़ाके वर्दी पहनकर MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स जहाज में चढ़ जाते हैं। सभी जवानों ने अपने चेहरे को ढका हुआ है। वीडियो के जरिए IRGC ने अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की है।