लिंक्डइन के नए CEO डैन शेपरो कौन हैं?

लिंक्डइन ने डैन शेपरो को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वह रायन रोसलांस्की की जगह लेंगे, जो अब माइक्रोसॉफ्ट में नई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लिंक्डइन ने हाल ही में अपने कारोबार और यूजर्स दोनों में बड़ी बढ़त दर्ज की है, इसलिए नई लीडरशिप के साथ कंपनी भविष्य की योजनाओं पर और तेजी से काम करना चाहती है।

परिचय कौन हैं डैन शेपरो? शेपरो लिंक्डइन के अनुभवी अधिकारी हैं और साल 2008 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने करियर में सेल्स, प्रोडक्ट और ऑपरेशन्स जैसे कई अहम विभाग संभाले हैं और लगातार नई जिम्मेदारियां निभाई हैं। साल 2021 में उन्हें COO बनाया गया था, जहां उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के काम को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और कई अहम फैसले लिए। उनके लंबे अनुभव और समझ को देखते हुए अब उन्हें CEO की जिम्मेदारी दी गई है।

करियर करियर में लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां शेपरो ने लिंक्डइन में कई अहम पदों पर काम करते हुए अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने टीम मैनेजमेंट और बिजनेस ग्रोथ पर खास ध्यान दिया। उनके काम करने का तरीका सरल और प्रभावी माना जाता है। कंपनी के अंदर उन्होंने अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया है। इसी अनुभव के आधार पर उन्हें कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे आगे और बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा रही है।

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