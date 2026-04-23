अल्लू अर्जुन की 'राका' में कम हुआ दीपिका पादुकाेण का रोल? निर्माताओं ने तोड़ी चुप्पी

प्रतिक्रिया

'राका' निर्माताओं ने खबरों को बताया अफवाह

TOI को जारी एक बयान में उन्होंने पुष्टि की, "सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। दीपिका पादुकोण 'राका' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और शूटिंग सेट पर भरपूर जोश के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।" बता दें, दीपिका ने 19 अप्रैल को अपने पति रणवीर सिंह के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभिनेत्री काम से ब्रेक नहीं लेंगी और प्रेग्नेंसी के दौरान काम करती रहेंगी।