उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 8 लोगों का परिवार खत्म

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सोमवार रात को तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हादसा देवा थाना क्षेत्र के देवा-फतेहपुर मार्ग पर कुतलूपुर गांव के पास हुआ है। घटना के समय कार में फतेहपुर के मौलवीगंज निवासी प्रदीप रस्तोगी (55) और उनके परिवार के 8 सदस्य बैठे थे। 6 ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य की अस्पताल में मौत हुई है।

हादसा कैसे हुआ हादसा? प्रदीप फतेहपुर कस्बे के भाजपा नेता गिरधर गोपाल की बिना नंबर प्लेट वाली नई अर्टिगा कार लेकर कानपुर गए थे। वे बिठुर में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। तभी कल्याणी नदी पुल के करीब पहुंचने पर उनकी कार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई। कार में सवार प्रदीप, उनकी पत्नी माधुरी, 2 बेटे नितिन और नैमिष, कार चालक श्रीकांत और रिश्तेदार बालाजी, इंद्रकुमार मिश्र और विष्णु नाग ने दम तोड़ दिया।

जांच तेज रफ्तार में थे दोनों वाहन प्रदीप रस्तोगी सोने-चांदी का कारोबार करते हैं। उनके परिवार की कस्बे में काफी चर्चा है। परिवार के 8 लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि दोनों वाहन तेज रफ्तार थे, जिससे भीषण टक्कर हुई। ट्रक चालक ब्रेक मारने के बाद भी कई मीटर तक घिसटता चला गया और कार पूरी तरह चिपक गई। ट्रक चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है।