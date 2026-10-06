महाराष्ट्र में अदला-बदला मौसम, बारिश-तूफान के बीच पानी की कटौती का ऐलान
महाराष्ट्र में इस हफ्ते मौसम का मिजाज बदला-बदला सा रहेगा। अचानक बारिश, गरज-चमक वाले तूफान और तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है।
पानी के जलाशयों में कमी और सूखे जैसी स्थिति बनी रहने के कारण, राज्य में 16 अक्टूबर से पानी की 10 प्रतिशत कटौती शुरू होगी।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर भारत पर बने दबाव के सिस्टम में बदलाव की वजह से ही मौसम का यह रुख है।
मुंबई-ठाणे में 6-7 अक्टूबर को बारिश
अगर आप मुंबई या ठाणे (कोंकण क्षेत्र) में रहते हैं, तो 6 और 7 अक्टूबर को बारिश और तूफान के लिए तैयार रहें। इन दोनों ही दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
पुणे और नासिक में भी ऐसे ही बूंदाबांदी वाले दिन देखने को मिल सकते हैं। विदर्भ में भी कुछ बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन मराठवाड़ा में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे।
इस बीच, सरकार ने शहरों से कहा है कि वे जहां संभव हो, पानी बचाएं। इसमें पीने के पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए और कम ज़रूरी कामों के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाए।