कांग्रेस शासित राज्य में रहना चाहती हैं उन्नाव रेप पीड़िता, कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा बताया
क्या है खबर?
उन्नाव रेप केस की पीड़िता उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहती हैं। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरित होने की इच्छा जताई है। पीड़िता ने इंडिया टुडे से विशेष साक्षात्कार में कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंच सकते हैं और उनकी हत्या करवा सकते हैं। पीड़िता ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को पद से हटाने की मांग की है, जिन्होंने उनके प्रदर्शन का मजाक उड़ाया था।
मुलाकात
कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की थी मुलाकात
बुधवार को पीड़िता और उनकी मां को प्रदर्शन करने से रोकने के बाद उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। पीड़िता ने बताया कि राहुल ने उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
डर
डर में जी रही हूं- पीड़िता
पीड़िता ने कहा, "कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें ठीक हैं, लेकिन मैं लगातार डर में जी रही हूं। मुझे लगता है कि वह अपने प्रभाव से गुंडों और साथियों के जरिए मेरी हत्या करवा सकता है। हो सकता है उसने मेरी हत्या का ठेका भी दिया हो। मुझे डर है कि सेंगर कहीं भी पहुंचकर मेरी हत्या करवा सकता है। मेरे पति काम पर नहीं जा पा रहे, इसलिए हमारी रोजी-रोटी छिन गई है। मेरे दो बहुत छोटे बच्चे हैं।"
विरोध
कल क्या हुआ था?
दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी और उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सेंगर को दिल्ली में ही रहने और पीड़िता को धमकाने से मना किया है। इस फैसले के खिलाफ पीड़िता अपनी मां और वकील योगिता भयाना के साथ मंगलवार रात को इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंची, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बुधवार सुबह भी उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी।