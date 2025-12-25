कांग्रेस शासित राज्य में रहना चाहती हैं उन्नाव रेप पीड़िता, कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा बताया

मुलाकात कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की थी मुलाकात बुधवार को पीड़िता और उनकी मां को प्रदर्शन करने से रोकने के बाद उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। पीड़िता ने बताया कि राहुल ने उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

डर डर में जी रही हूं- पीड़िता पीड़िता ने कहा, "कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें ठीक हैं, लेकिन मैं लगातार डर में जी रही हूं। मुझे लगता है कि वह अपने प्रभाव से गुंडों और साथियों के जरिए मेरी हत्या करवा सकता है। हो सकता है उसने मेरी हत्या का ठेका भी दिया हो। मुझे डर है कि सेंगर कहीं भी पहुंचकर मेरी हत्या करवा सकता है। मेरे पति काम पर नहीं जा पा रहे, इसलिए हमारी रोजी-रोटी छिन गई है। मेरे दो बहुत छोटे बच्चे हैं।"

