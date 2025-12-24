दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता को प्रदर्शन से रोका गया तो ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया
दिल्ली में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध कर रहे उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिजनों को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने मीडिया के सामने बुधवार को इस घटना को कम करके आंका और इसे हल्के में लेते हुए कहा, "लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है..." और जोर से हंस दिए। उनके इस बयान पर वहां मौजूद पत्रकारों ने भी ठहाके लगाए।
उन्नाव पीड़िता और उसकी मां दिल्ली के इंडिया गेट पर दोषी सेंगर की उम्र की सजा को निलंबित करने और जमानत के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तभी पुलिस ने पीड़िता और वकील-कार्यकर्ता योगिता भयाना को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बुधवार को मंडी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी। उनको मंडी हाउस या इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसी के संबंध में पत्रकारों ने राजभर से सवाल पूछा था।
पत्रकारों ने पूछा कि पुलिस बलात्कार पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई।
इसपर BJP के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर ने कहा- घर तो उनका उन्नाव में है.
इसके बाद राजभर जो कुटिल मुस्कान के साथ हंसे हैं- वो बेशर्मी भरा है और पत्रकार भी कुंभकर्ण जैसे अट्टहास करने लगे pic.twitter.com/P4icaRdN54