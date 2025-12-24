LOADING...
दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता को प्रदर्शन से रोका गया तो ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया

लेखन गजेंद्र
Dec 24, 2025
05:40 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध कर रहे उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिजनों को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने मीडिया के सामने बुधवार को इस घटना को कम करके आंका और इसे हल्के में लेते हुए कहा, "लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है..." और जोर से हंस दिए। उनके इस बयान पर वहां मौजूद पत्रकारों ने भी ठहाके लगाए।

घटना

क्या है मामला?

उन्नाव पीड़िता और उसकी मां दिल्ली के इंडिया गेट पर दोषी सेंगर की उम्र की सजा को निलंबित करने और जमानत के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तभी पुलिस ने पीड़िता और वकील-कार्यकर्ता योगिता भयाना को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बुधवार को मंडी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी। उनको मंडी हाउस या इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसी के संबंध में पत्रकारों ने राजभर से सवाल पूछा था।

ट्विटर पोस्ट

ओपी राजभर का वीडियो

