उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने उन्नाव रेप पीड़िता का मजाक बनाया

दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता को प्रदर्शन से रोका गया तो ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Dec 24, 202505:40 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध कर रहे उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिजनों को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने मीडिया के सामने बुधवार को इस घटना को कम करके आंका और इसे हल्के में लेते हुए कहा, "लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है..." और जोर से हंस दिए। उनके इस बयान पर वहां मौजूद पत्रकारों ने भी ठहाके लगाए।