दिल्ली में नए तरीके से कटेगा टोल टैक्स, इस सिस्टम से नहीं लगेगा जाम

MLFF से जाम की समस्या कम, फास्टटैग पर 72 घंटे का नोटिस

MLFF सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना है। इससे सफर का समय बचेगा, गाड़ी की माइलेज बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम होगा। मैनुअल चेकिंग न होने से गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ती रहेंगी, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में आना-जाना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका फास्टटैग हमेशा रिचार्ज रहे। यदि टोल का भुगतान नहीं हुआ, तो आपको 72 घंटों के भीतर भुगतान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा।