पश्चिम बंगाल में बनेंगी 1 लाख करोड़ रुपये की सड़कें, नितिन गडकरी ने किया ऐलान
पश्चिम बंगाल की सड़कों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। यह रकम उन 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से अलग है, जिन पर पहले से काम चल रहा है। इन योजनाओं का मकसद पूरे राज्य में यात्रा को आसान बनाना और बेहतर जुड़ाव देना है। केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने और सड़कों को अपग्रेड करने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता रिंग रोड का समर्थन किया
कुल घोषित राशि में से, 14,000 करोड़ रुपये कोलकाता के चारों ओर एक रिंग रोड बनाने के लिए रखे गए हैं। इस रिंग रोड से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों के लिए आना-जाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, पड़ोसी राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं में भी तेजी लाई जाएगी।