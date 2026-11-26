पश्चिम बंगाल की सड़कों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। यह रकम उन 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से अलग है, जिन पर पहले से काम चल रहा है। इन योजनाओं का मकसद पूरे राज्य में यात्रा को आसान बनाना और बेहतर जुड़ाव देना है। केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने और सड़कों को अपग्रेड करने के लिए यह एक बड़ा कदम है।