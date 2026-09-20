मेडिकल सामानों पर 2841 प्रतिशत मुनाफा, नड्डा ने DOP को दिया जांच का आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फार्मास्युटिकल्स विभाग (DOP) को यह जांचने का निर्देश दिया है कि आखिर क्यों कुछ अस्पताल आम मेडिकल सामानों पर 2,841 प्रतिशत तक ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। यह निर्देश एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिया गया है। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि आईवी सेट, सिरिंज, नेबुलाइजर ऑक्सीजन मास्क, कैथेटर, कैनुला एक्सटेंशन लाइन और फिल्टर जैसे कई मेडिकल सामानों पर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के बाद, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंधे ने इन चीजों की कीमतों की देशव्यापी समीक्षा की मांग की थी।