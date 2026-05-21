उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में बड़ा बदलाव, अब यूनिफॉर्म पहनना होगा जरूरी

राज्यपाल ने हॉस्टल सुरक्षा और कौशल विकास के लिए दिए निर्देश

राज्यपाल चाहती हैं कि कॉलेजों में और भी रोजगार-उन्मुख कोर्स शुरू किए जाएं, जैसे GST ट्रेनिंग, अकाउंटेंसी, ब्यूटी स्किल्स या बाजरे से जुड़े कोर्स। खास तौर पर इनका मकसद महिलाओं को करियर में आगे बढ़ने में मदद देना है।

वह महिला कॉलेजों में बेहतर छात्रावास सुरक्षा पर भी जोर दे रही हैं और चाहती हैं कि छात्र शिकायत समितियां बनाई जाएं ताकि छात्रों की परेशानियां जल्द से जल्द सुनी जा सकें। इसके साथ ही, शिक्षकों को पेशेवर नैतिकता और नियमित कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत योग और पेंटिंग जैसे व्यावहारिक कौशल शामिल किए जा रहे हैं ताकि छात्र नए करियर विकल्पों को तलाश सकें।