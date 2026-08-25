कर्नाटक: बिना बीमारी के MIMS के विशेष वार्ड में मिला कैदी, नियमों पर उठे सवाल
कर्नाटक के मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (MIMS) के अचानक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विचाराधीन कैदी मोहम्मद हुसैन को विशेष वार्ड में पाया। मोहम्मद हुसैन को श्रीरंगपट्टण तालुक भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, फिर भी वह विशेष वार्ड में भर्ती था। इस निरीक्षण के बाद कैदी को दी जा रही इन खास सहूलियतों पर सवाल उठने लगे हैं।
नए आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज
बाद में यह खुलासा हुआ कि हुसैन को जेल के मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर MIMS अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो नियमों के खिलाफ है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हुसैन अस्पताल में रहने के दौरान अपनी प्रेमिका से भी मिलने जाता था। इन तमाम बातों ने हिरासत में रखे गए लोगों के साथ होने वाले बर्ताव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अधिकारियों ने नए आपराधिक कानूनों के तहत इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।