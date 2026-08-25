कर्नाटक: बिना बीमारी के MIMS के विशेष वार्ड में मिला कैदी, नियमों पर उठे सवाल

बाद में यह खुलासा हुआ कि हुसैन को जेल के मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर MIMS अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो नियमों के खिलाफ है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हुसैन अस्पताल में रहने के दौरान अपनी प्रेमिका से भी मिलने जाता था। इन तमाम बातों ने हिरासत में रखे गए लोगों के साथ होने वाले बर्ताव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अधिकारियों ने नए आपराधिक कानूनों के तहत इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।