प्रधानमंत्री किसान सम्मान की 23वीं किश्त का काउंटडाउन शुरू, जानिए कैसे पक्के करें अपने 6,000 रुपये
किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि उन्हें 3 किस्तों में मिलती है, हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के जरिए सरकार ने अब तक 22 किस्तों में 4.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम किसानों तक पहुंचाई है।
22वीं किश्त के तौर पर 18,640 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले
13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 18,640 करोड़ रुपये डाले गए। सरकार किसानों को यह मदद जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, यह इस कदम से साफ जाहिर होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उसके पास खेती योग्य जमीन भी होनी चाहिए। इसके अलावा, अगर किसी को हर महीने 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की पेंशन मिलती है, तो वह इस योजना के दायरे में नहीं आएगा। सबसे जरूरी बात, e-KYC करवाना अनिवार्य है। इसे आप ऑनलाइन या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर करवा सकते हैं। पैसे बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आते रहें, इसके लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है।