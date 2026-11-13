जयपुर-दिल्ली हाईवे पर काल बनकर आया बेकाबू ट्रेलर, 5 गाड़ियां कुचलीं; 2 की मौत

इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान मुरलीपुरा निवासी 60 वर्षीय रमेश और फागी निवासी 40 वर्षीय हनुमान सहाय के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल हुए लोगों में ट्रेलर चालक सुमन कुमार, बाइक सवार नवरंग राम और दीप सिंह रावत शामिल हैं। इन सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। मौके पर मौजूद चश्मदीद विष्णु गर्ग ने बताया कि ट्रेलर इतनी तेजी से आ रहा था कि उसे संभालना मुश्किल था।