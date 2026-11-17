हमले के दौरान डार और भट्ट ने करीब 50 मीटर दूर से गोलीबारी की थी और बचने के लिए आसपास की घनी झाड़ियों का इस्तेमाल किया था। जांच में मिले सुरागों के बाद सुरक्षा बल लारू पहुंच गए। 16 नवंबर को यहां आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डार को मार गिराया गया, जबकि भट्ट घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकला और अभी भी सुरक्षा बलों की गिरफ्त से दूर है।