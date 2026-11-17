कुलगाम हमला: CCTV से खुले राज, एक आतंकी ढेर, दूसरा फरार
लेखन भारत शर्मा
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक चौकी पर हुए हमले में 3 जवान घायल हो गए थे। इस घटना के बाद जांचकर्ताओं ने CCTV फुटेज और उमर निसार डार के परिवार द्वारा दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट का सहारा लेकर मामले की कड़ियां जोड़ीं। इसी के आधार पर उमर निसार डार और लतीफ भट्ट को 11 नवंबर को हुए इस हमले का मुख्य संदिग्ध बताया गया।
लारू मुठभेड़ में डार ढेर, भट्ट फरार
हमले के दौरान डार और भट्ट ने करीब 50 मीटर दूर से गोलीबारी की थी और बचने के लिए आसपास की घनी झाड़ियों का इस्तेमाल किया था। जांच में मिले सुरागों के बाद सुरक्षा बल लारू पहुंच गए। 16 नवंबर को यहां आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डार को मार गिराया गया, जबकि भट्ट घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकला और अभी भी सुरक्षा बलों की गिरफ्त से दूर है।